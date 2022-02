Allegri “Con l'Atalanta scontro diretto per il 4° posto” (Di sabato 12 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Sarà uno scontro diretto per il quarto posto. Una sfida importante ma non decisiva, sarà un bel passaggio”. Così Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Una sfida che per i bianconeri rappresenta un importante banco di prova: “Loro hanno dimostrato di poter lottare per le prime quattro posizioni negli ultimi anni. E' una squadra fisica e sarà arrabbiata per l'eliminazione in Coppa Italia. Per portare a casa un risultato importante servirà una prestazione di alto livello”. La Juventus in campionato è imbattuta da dieci partite (7 vittorie, 3 pareggi) e vuole tentare l'assalto alle prime posizioni, anche se Inter, Milan e Napoli sembrano ormai essere troppo distanti: “Dobbiamo fare un passo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Sarà unoper il quarto. Una sfida importante ma non decisiva, sarà un bel passaggio”. Così Massimiliano, allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium contro l'. Una sfida che per i bianconeri rappresenta un importante banco di prova: “Loro hanno dimostrato di poter lottare per le prime quattro posizioni negli ultimi anni. E' una squadra fisica e sarà arrabbiata per l'eliminazione in Coppa Italia. Per portare a casa un risultato importante servirà una prestazione di alto livello”. La Juventus in campionato è imbattuta da dieci partite (7 vittorie, 3 pareggi) e vuole tentare l'assalto alle prime posizioni, anche se Inter, Milan e Napoli sembrano ormai essere troppo distanti: “Dobbiamo fare un passo ...

