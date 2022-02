Uomini e Donne, il tronista Luca Salatino in imbarazzo si copre con un cuscino: “Adesso non posso alzarmi, ho un problema”. Maria De Filippi commenta così (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un momento di imbarazzo a Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ieri 10 febbraio è stata mandata in onda la prima esterna tra il tronista Luca Salatino e la corteggiatrice Soraya. Dopo qualche chiacchiera Soraya si è avvicinata al ragazzo e lui, in soggezione, ha detto: “Non ce la faccio più. Da agosto non vedo ragazze (era stato corteggiatore prima di diventare tronista, ndr), forse sono particolarmente sensibile“. “Va bene”, ha detto lei scoppiando poi a ridere. A quel punto Luca ha preso un cuscino e lo ha poggiato davanti a sé dicendo: “Mi attrai fisicamente, cosa devo fare?”. Quando l’incontro stava per terminare lui è rimasto seduto sul divano: “Ho un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un momento di, il talk dei sentimenti condotto daDesu Canale 5. Ieri 10 febbraio è stata mandata in onda la prima esterna tra ile la corteggiatrice Soraya. Dopo qualche chiacchiera Soraya si è avvicinata al ragazzo e lui, in soggezione, ha detto: “Non ce la faccio più. Da agosto non vedo ragazze (era stato corteggiatore prima di diventare, ndr), forse sono particolarmente sensibile“. “Va bene”, ha detto lei scoppiando poi a ridere. A quel puntoha preso une lo ha poggiato davanti a sé dicendo: “Mi attrai fisicamente, cosa devo fare?”. Quando l’incontro stava per terminare lui è rimasto seduto sul divano: “Ho un ...

