Ultime Notizie Roma del 11-02-2022 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 febbraio 2022)dailynews radiogiornale studio torna draghi dopo la settimana di passione del Quirinale il governo efficiente di 130 stampa dopo il via libera del Consiglio dei ministri della riforma del CSM va avanti senza impatti sulle sfide importanti la pandemia e rilancio della crescita e le misure contro l’inflazione io federatore del centro Lo escludo ho visto che tanti politici Mica mi danno tanti posti in giro per il mondo mostrando grande attenzione per me ma vorrei rassicurarti che decidessi di continuare a lavorare una volta posso trovarlo verso ha detto il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità la riforma del CSM della Giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli mai più magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali incarichi politici contemporaneamente anche se in territori diversi il divieto dare per tutte le cariche elettive nazionali e ...