Superbonus, Draghi e Franco: “Una delle truffe più grandi della Repubblica” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Il funzionamento del Superbonus ha rallentato moltissimo e si è fermato non per gli ostacoli ma per i sequestri della magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi del tipo di 2,3 miliardi. E le somme oggetto delle indagini della magistratura sono molto più alte”. Così in conferenza stampa il premier Mario Draghi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Il funzionamento delha rallentato moltissimo e si è fermato non per gli ostacoli ma per i sequestrimagistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi del tipo di 2,3 miliardi. E le somme oggettoindaginimagistratura sono molto più alte”. Così in conferenza stampa il premier MarioL'articolo proviene da Inews24.it.

