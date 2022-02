Spalletti: «Il Napoli dev’essere una squadra liquida» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, Spalletti ha parlato dell’importanza di avere un Napoli liquido. «Per palleggiare bene e per tenere palla bisogna essere molto intorno alla palla essere abituati a toccarla poche volte e a mettersi dove ci sono gli spazi, la squadra deve essere liquida, deve posizionarsi dove c’è lo spazio, poi ci vuole qualcuno che fa la cosa inversa, che possa attaccare la profondità, che vari la situazione e Osimhen per noi diventa fondamentale per le caratteristiche che ha per questo motivo, mentre tutti tendono a venire incontro, lui inverte la tendenza e va a strappare dietro la linea degli avversari». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella conferenza stampa alla vigilia di-Inter,ha parlato dell’importanza di avere unliquido. «Per palleggiare bene e per tenere palla bisogna essere molto intorno alla palla essere abituati a toccarla poche volte e a mettersi dove ci sono gli spazi, ladeve essere, deve posizionarsi dove c’è lo spazio, poi ci vuole qualcuno che fa la cosa inversa, che possa attaccare la profondità, che vari la situazione e Osimhen per noi diventa fondamentale per le caratteristiche che ha per questo motivo, mentre tutti tendono a venire incontro, lui inverte la tendenza e va a strappare dietro la linea degli avversari». L'articolo ilsta.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - pisto_gol : SerieA: I’Inter, con una partita in meno, ha gli stessi punti dell’anno scorso, 53. Stessi punti, anche per il Mil… - napolista : Spalletti: «Il Napoli dev’essere una squadra liquida» In conferenza: «La squadra deve posizionarsi dove c’è lo spa… - interchannel_ic : ?? #Cannavaro: 'Può essere finalmente l'anno del #Napoli, per me può vincere lo scudetto. Grandissima occasione affr… -