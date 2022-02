Soel Benevento di scena a Castellammare | caccia al quinto successo di fila

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ un periodo particolarmente felice per lanel campionato di serie B di basket. Reduci da quattro successi consecutivi, le sannite si apprestano a fare visita al Basket Stabia per provare a calare il pokerissimo. Dopo la prestazione convincente di Catanzaro, ecco dunque la seconda di quattro trasferte diper le beneventane che domenica alle ore 16 saranno in campo a. L’ultimo incrocio con le gialloblu risale a poco meno di due settimane fa, quando a imporsi furono proprio le ragazze di coach Giulio Musco al Pala Parente con il risultato di 48-35. Una prestazione convincente, quella dello scorso 2 febbraio, che ha trovato conferme nelle successive uscite. Il clima sereno respirato nello spogliatoio è la conferma del lavoro svolto ...

