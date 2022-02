Short track, quando la finale della staffetta maschile? Data, programma, orario, tv, streaming Pechino 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ fissata per mercoledì 16 febbraio, alle ore 13.44 italiane, la finale A della staffetta maschile dello Short track alle Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina). Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, con il crono di 6:38.899 sono giunti secondi nella prima semifinale alle spalle del Canada (6:38.752). Una prestazione di grande personalità degli azzurri che si sono meritati l’accesso all’atto conclusivo pe le medaglie. Sarà una finale molto complicata perché a cinque, visto l’avanzamento della Cina danneggiata, a detta dei giudici, dal Giappone nel corso della semifinale. Pertanto, saranno Italia, Cina, Canada, Russia e Corea del Sud a ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ fissata per mercoledì 16 febbraio, alle ore 13.44 italiane, ladelloalle Olimpiadi Invernali di(Cina). Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli, con il crono di 6:38.899 sono giunti secondi nella prima semialle spalle del Canada (6:38.752). Una prestazione di grande personalità degli azzurri che si sono meritati l’accesso all’atto conclusivo pe le medaglie. Sarà unamolto complicata perché a cinque, visto l’avanzamentoCina danneggiata, a detta dei giudici, dal Giappone nel corsosemi. Pertanto, saranno Italia, Cina, Canada, Russia e Corea del Sud a ...

