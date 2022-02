Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'scrutini alle superiori? Difficoltà in discipline di indirizzo' (2) (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - "E' veramente brutto - sospira la Dirigente - Io ho almeno 7-8 casi al Newton che hanno smesso di frequentare ed in cui si è scelta l'educazione parentale. Ho un caso che mi ha fatto piangere. Avevo inviato una comunicazione ufficiale ad una famiglia e ad un mio studente per capire perché non venisse più a Scuola. Era una convocazione volta a scuoterlo. Sono venuti, abbiamo parlato. Quindi ho proposto al ragazzo di andare in classe e lui ha sorpreso tutti nel dire sì". Quanti adolescenti hanno smesso di andare a Scuola nel Lazio? "Possiamo fare una ipotesi: 5 per Scuola, il che vale a dire che nella nostra regione oltre 1200 non riescono più ad uscire di casa". (di Roberta Lanzara) Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) - "E' veramente brutto - sospira la Dirigente - Io ho almeno 7-8 casi al Newton che hanno smesso di frequentare ed in cui si è scelta l'educazione parentale. Ho un caso che mi ha fatto piangere. Avevo inviato una comunicazione ufficiale ad una famiglia e ad un mio studente per capire perché non venisse più a. Era una convocazione volta a scuoterlo. Sono venuti, abbiamo parlato. Quindi ho proposto al ragazzo di andare in classe e lui ha sorpreso tutti nel dire sì". Quanti adolescenti hanno smesso di andare anel? "Possiamo fare una ipotesi: 5 per, il che vale a dire che nella nostra regione oltre 1200 non riescono più ad uscire di casa". (di Roberta Lanzara)

Advertising

fisco24_info : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): 'scrutini alle superiori? Difficoltà in discipline di indirizzo': (Adnkronos) -… - sulsitodisimone : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): 'scrutini alle superiori? Difficoltà in discipline di indirizzo'… - italiaserait : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “scrutini alle superiori? Difficoltà in discipline di indirizzo” - ParliamoDiNews : **Scuola: Costarelli (presidi Lazio), `chiediamo ritorno a turno unico, aiuterebbe molto i ragazzi`** – Libero Quot… - TV7Benevento : **Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'chiediamo ritorno a turno unico, aiuterebbe molto i ragazzi'** -… -