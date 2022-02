Sci alpino, Mikaela Shiffrin non si abbatte e dà sfogo all’ironia: “Davvero incredibile riuscire a tagliare il traguardo” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il superG di Yanqing che ha celebrato il trionfo della svizzera Lara Gut-Behrami non regala soddisfazioni a Mikaela Shiffrin, di gran lunga atleta più deludente (e delusa) di questa rassegna a cinque cerchi. La statunitense era affamata di riscatto dopo la doppia uscita nelle gare tecniche ma complice un tracciato poco affine alle sue caratteristiche ha dovuto accontentarsi di una mesta nona posizione. Anche lei come le azzurre si è imbattuta in una tracciatura che non rispettava le attese della vigilia, ma nonostante tutto prova a pensare positivo: “È Davvero incredibile oltrepassare la quarta o quinta porta e chiudere la gara in piedi – racconta a Discovery ridendo sotto i baffi – Ma non ho sciato solo per arrivare al traguardo, stavo spingendo in tutte le curve”. Il risultato finale è quello che si ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il superG di Yanqing che ha celebrato il trionfo della svizzera Lara Gut-Behrami non regala soddisfazioni a, di gran lunga atleta più deludente (e delusa) di questa rassegna a cinque cerchi. La statunitense era affamata di riscatto dopo la doppia uscita nelle gare tecniche ma complice un tracciato poco affine alle sue caratteristiche ha dovuto accontentarsi di una mesta nona posizione. Anche lei come le azzurre si è imbattuta in una tracciatura che non rispettava le attese della vigilia, ma nonostante tutto prova a pensare positivo: “Èoltrepassare la quarta o quinta porta e chiudere la gara in piedi – racconta a Discovery ridendo sotto i baffi – Ma non ho sciato solo per arrivare al, stavo spingendo in tutte le curve”. Il risultato finale è quello che si ...

