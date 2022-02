Rifiuti elettrici ed elettronici | 4 100 tonnellate in bergamasca gestite da Erion nel 2021

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Bergamo. Nella provincia di BergamoWEEE, il Consorzio del Sistemadedicato aied, ha gestito neloltre 4.100di RAEE Domestici, da cui sono state ricavate: più di 2.150di ferro, pari a 6 volte il peso della copertura della Galleria Vittorio Emanuele; circa 590di plastica, pari a oltre 235.000 sedie da giardino; 100di rame, pari a 113 km di cavi, e 80di alluminio, pari a oltre 94.000 moka da caffè. Grazie a una gestione virtuosa dei RAEE,WEEE ha evitato l’emissione in atmosfera di circa 21.000di CO2 (come la quantità che verrebbe assorbita in un ...

