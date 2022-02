Pura classe: il gol al volo di esterno è da urlo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Durante la partita contro i CC Mariners, Noone ha segnato un gol strepitoso: l'attaccante ha raccolto il cross di un compagno e di prima ha piazzato il pallone di esterno sul lato opposto. Con questa ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Durante la partita contro i CC Mariners, Noone ha segnato un gol strepitoso: l'attaccante ha raccolto il cross di un compagno e di prima ha piazzato il pallone disul lato opposto. Con questa ...

