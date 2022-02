Pechino 2022, Thomas Bach fa un bilancio: “Impianti eccellenti e atleti felici ai Giochi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino (Cina) procedono e in casa Italia il risultato è soddisfacente: 10 medaglie conquistate di cui 2 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Con la minaccia Covid-19 sempre dietro l’angolo, è sicuramente difficile per tutti affrontare la competizione al 100%, tuttavia la portata delle prestazioni si stanno rivelando eccellenti nonostante le criticità. A essere convinto di ciò è il presidente del CIO, Thomas Bach, che ha già tracciato un piccolo bilancio sui Giochi. “Per il successo dei Giochi olimpici c’è bisogno di due fattori: atleti felici e Impianti eccellenti. In questo caso abbiamo entrambi, gli atleti sono molto felici e al sicuro all’interno ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di(Cina) procedono e in casa Italia il risultato è soddisfacente: 10 medaglie conquistate di cui 2 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Con la minaccia Covid-19 sempre dietro l’angolo, è sicuramente difficile per tutti affrontare la competizione al 100%, tuttavia la portata delle prestazioni si stanno rivelandononostante le criticità. A essere convinto di ciò è il presidente del CIO,, che ha già tracciato un piccolosui. “Per il successo deiolimpici c’è bisogno di due fattori:. In questo caso abbiamo entrambi, glisono moltoe al sicuro all’interno ...

