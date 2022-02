Pechino 2022, Malagò: “10 medaglie in 7 giorni, siamo in linea con le aspettative” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Bentornata Dorothea, benvenuto Davide! Grazie ai vostri bronzi abbiamo eguagliato il numero di medaglie di PyeongChang a nove giorni dalla fine dei Giochi. Orgoglioso di voi, siete stati bravissimi. Dorothea non tradisce mai e ancora una volta ha dimostrato la sua infinita classe. La medaglia di Davide invece è la conferma di una stagione straordinaria e della sua crescita tecnica. Complimenti alle due Federazioni, ai presidenti Roda e Gios, e a tutti i tecnici. Stiamo rispettando le tabelle di marcia e onorando alla grande il nostro Paese”. Sono queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò dopo la conquista quasi in contemporanea di due bronzi con Davide Ghiotto e Dorothea Wierer che portano a 10 il numero di medaglie per l’Italia, come nell’ultima edizione, ma dopo solo sette giorni di ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Bentornata Dorothea, benvenuto Davide! Grazie ai vostri bronzi abbiamo eguagliato il numero didi PyeongChang a novedalla fine dei Giochi. Orgoglioso di voi, siete stati bravissimi. Dorothea non tradisce mai e ancora una volta ha dimostrato la sua infinita classe. La medaglia di Davide invece è la conferma di una stagione straordinaria e della sua crescita tecnica. Complimenti alle due Federazioni, ai presidenti Roda e Gios, e a tutti i tecnici. Stiamo rispettando le tabelle di marcia e onorando alla grande il nostro Paese”. Sono queste le parole del presidente del CONI Giovannidopo la conquista quasi in contemporanea di due bronzi con Davide Ghiotto e Dorothea Wierer che portano a 10 il numero diper l’Italia, come nell’ultima edizione, ma dopo solo settedi ...

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Eurosport_IT : 2016: Un colpo di sonno alla guida, un incidente quasi fatale e un coma di 3 giorni. Infinite fratture, di cui 30 s… - Eurosport_IT : Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini… - sportface2016 : #Beijing2022: Giovanni #Malagò soddisfatto delle 10 medaglie in 7 giorni di gara per l'#ItaliaTeam ai… - ilPostSport : RT @ilpost: L’Italia ha vinto altri due bronzi alle Olimpiadi invernali: Dorothea Wierer nel biathlon e Davide Ghiotto nel pattinaggio di v… -