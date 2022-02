Pechino 2022, Constantini: “La squadra maschile è forte, sono stati sfortunati” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “La squadra maschile è fortissima, hanno avuto la sfortuna di incontrare subito due squadre fortissime che possono arrivare in finale. Tenete duro ragazzi perchè siete fortissimi. Vi tiferò da casa e fate vedere quello che sapete fare”. La campionessa olimpica nel doppio misto a Pechino 2022, Stefania Constantini, ha dato così tutto il suo supporto ai compagni impegnati nel torneo maschile. L’azzurra ha poi ripensato all’impresa compiuta in coppia con Amos Mosaner, sulla “cosa pazzesca che abbiamo fatto, sul traguardo meraviglioso raggiunto”. Stefania ha poi parlato della prossima Olimpiade che si terrà in casa, a Cortina d’Ampezzo: “Un’Olimpiade in casa accade veramente una volta sola nella vita e poi proprio casa mia perchè Cortina è dove vivo. Ora voglio godermi ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Laè fortissima, hanno avuto la sfortuna di incontrare subito due squadre fortissime che posarrivare in finale. Tenete duro ragazzi perchè siete fortissimi. Vi tiferò da casa e fate vedere quello che sapete fare”. La campionessa olimpica nel doppio misto a, Stefania, ha dato così tutto il suo supporto ai compagni impegnati nel torneo. L’azzurra ha poi ripensato all’impresa compiuta in coppia con Amos Mosaner, sulla “cosa pazzesca che abbiamo fatto, sul traguardo meraviglioso raggiunto”. Stefania ha poi parlato della prossima Olimpiade che si terrà in casa, a Cortina d’Ampezzo: “Un’Olimpiade in casa accade veramente una volta sola nella vita e poi proprio casa mia perchè Cortina è dove vivo. Ora voglio godermi ...

Advertising

Eurosport_IT : 10 dicembre 2021: Visintin cade a Montafon, portato via in elicottero con frattura al gomito e trauma cranico ?? 10… - Fisiofficial : FAVOLOSA WIERER! E’ BRONZO NELLA SPRINT FEMMINILE A PECHINO 2022 ??????#Wearefisi Link--> - repubblica : Pechino 2022, delusione Brignone: niente medaglia in supergigante. Male tutte le azzurre - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia supera nel finale la Lettonia e rimane a punteggio pieno - Agenzia_Ansa : Da Pechino l'appello dell'atleta ucraino: 'No alla guerra'. Heraskevych mostra il messaggio dopo la prova di skele… -