Pechino 2022 | Brignone dopo Super-G | “Non ho fatto grandi errori | dispiace”

"dispiace perché abbiamo dominato quest'anno in Super-G. Questa era la gara più importante. Ho cercato di fare il meglio, anche nei salti. Non ho commesso grandi errori, ho dato il mio meglio ma non è bastato". Queste le parole di Federica Brignone dopo il deludente settimo posto nella prova di Super-G femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. Una prova non brillante per la valdostana, che paga qualche sbavatura nella parte tecnica e ha chiuso a 66 centesimi da Lara Gut-Behrami, che ha conquistato il suo primo oro olimpico.

