Pantone anticipa i colori moda inverno 2022 | specchio delle nostre vite

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’attesa per la New York Fashion Week, che andrà in scena dal 11 al 16 febbraio, è giunta al termine. Maha già svelato un ‘anteprimatendenze colore. Tonalità energiche e brillanti in contrasto con altre più rilassate, sfileranno prima sulle passerelle per poi arrivare nei nostri guardaroba. Dal rosso fuococascate di lava al giallo brillante del sole samoano, da un’energizzante tigre arancione a un rosa violetto quasi neon. La tavolozza della prossima stagione esprime i nostri stati d’animo, tra voglia di nuovi inizi e bisogno di tranquillità. Una palette che esprime gli stili di vita ibridi La continua oscillazione tra l’esuberanza e la calma del mondo oggi ha portato ilColor Trend Report a offrire per la NYFW Autunno ...