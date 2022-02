Onu | raddoppiati gli sfollati in Birmania dal colpo di Stato

Advertising

ANSA Nuova Europa

Il numero di sfollati in Birmania è raddoppiato dal colpo di Stato del febbraio 2021, mentre la sicurezza si sta "deteriorando rapidamente" in tutto il Paese a causa dei combattimenti e dei conflitti ...... con i prezzi di cibo e medicinali più chee famiglie costrette a indebitarsi per far ... Apocalisse umanitaria Il segretario generale dell'António Guterres più volte ha definito la ...(ANSA) - GINEVRA, 11 FEB - Il numero di sfollati in Birmania è raddoppiato dal colpo di Stato del febbraio 2021, mentre la sicurezza si sta "deteriorando rapidamente" in tutto il Paese a causa dei ...Svalutazione della moneta yemenita e carenza di carburante hanno fatto il resto, con i prezzi di cibo e medicinali più che raddoppiati e famiglie costrette ... Il segretario generale dell’Onu António ...