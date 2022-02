Olimpiadi | delusione Brignone in Super G | Non farei niente di diverso

Advertising

UBrignone : RT @sportmediaset: Pechino 2022, sci alpino: Gut-Behrami vince l'oro nel #superG femminile, delusione Italia. #SportMediaset - augusto_amato : Pechino 2022, delusione Brignone: niente medaglia nel superG vinto dalla svizzera Gut-Behrami. Male tutte le azzurr… - sportmediaset : Pechino 2022, sci alpino: Gut-Behrami vince l'oro nel #superG femminile, delusione Italia. #SportMediaset… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pechino 2022, delusione Brignone: niente medaglia in supergigante. Male tutte le azzurre - Italia_Notizie : Delusione Italia nel superG, niente medaglia per Brignone. Oro a Lara Gut-Behrami -

Niente medaglia in casa Italia in una delle gare più attese. Brignone , Bassino e Curtoni hanno fallito l'assalto al podio nel Super g alledi Pechino 2022 , soprattutto la valdostana che puntava tantissimo su questa gara. Settimo posto per Brignone a 66 centesimi dalla Gut vincitrice davanti a Puchner e Gisin . Nessun ...MEDAGLIEREPECHINO 2022, I PRIMI ORI DEL GIORNO Il medagliere dellePechino 2022 non vede novità per l'Italia, c'è da registrare infatti laper un super - G "troppo facile" per Federica Brignone: la vittoria è andata alla Svizzera con Lara Gut (al ...Niente medaglia in casa Italia in una delle gare più attese. Brignone, Bassino e Curtoni hanno fallito l'assalto al podio nel Super g alle Olimpiadi di Pechino 2022, soprattutto la valdostana che ...È una delle azzurre più attese e cerca il riscatto dopo la delusione nelle prime gare a Pechino 2022: Dorothea Wierer si è prepara con cura per i Giochi Olimpici ed ecco alcuni suoi segreti ...