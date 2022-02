MotoGP | Test Mandalika | Pol Espargaro svetta nel fango del Day 1 - News

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è conclusa da poco la prima sessione di, una giornata che verrà ricordata più per le pessime condizioni offerte dal tracciato indonesiano che per i tempi sul giro. Infatti, ...

Advertising

SkySportMotoGP : LCR Honda, Alex Marquez: test di cultura generale sull'Indonesia. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Test con l'Audi fissato, ma potrei non esserci se nasce la bambina' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #Mandalika #MandalikaTest #2022Loading Il #63 della Ducati soddisfatto del primo giorno di prove i… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #Mandalika #MandalikaTest #2022Loading Il #63 della Ducati soddisfatto del primo giorno di prov… - il_ring : RT @FranckyHawk29: MANDALIKA TEST Giorno 1 Ricordate quando rientrate con le scarpe piene di fango e la mamma vi rincorreva con lo zoccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Test

Si è conclusa da poco la prima sessione dia Mandalika, una giornata che verrà ricordata più per le pessime condizioni offerte dal tracciato indonesiano che per i tempi sul giro. Infatti, fango e sabbia hanno impedito ai piloti di ...Cadute senza conseguenze per Pecco, Bezzecchi e Di Giannantonio Mandalika, la top ten del 1° giorno di1 P. ESPARGARO ' 1:32.466 2 A. ESPARGARO ' +0.471 3 B. BINDER +0.477 4 ...IRTA Test Mandalika Ducati MotoGP 2022 – E’ un Francesco Bagnaia sorridente quello che ha parlato al termine della prima giornata di test in Indonesia, sul circuito di Mandalika. Il pilota ...Intervistato da Sandro Donato Grosso nel corso della mattinata indonesiana, Francesco Guidotti ha analizzato i tanti problemi accusati dalle squadre nella prima giornata di test pre-season sul ...