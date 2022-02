MotoGP | test Mandalika | i due Espargaro i più veloci nel fango indonesiano | Bagnaia non rischia

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Inizia con disagi non trascurabili la tre giorni dedicata aidiin Indonesia, sul circuito di. L’ultimo appuntamento prima dell’inizio del Motomondiale a Losail tra circa un mese è stato caratterizzato, nelle prime ore, dalche si è depositato sulla pista dopo l’acquazzone della notte. Diverse ore prima di poter percorrere la pista in condizioni di sicurezza, e sono state così necessarie alcune interruzioni. La caccia al tempo è stata dunque falsata e per molti piloti è stata una giornata di fatto persa. Da domani, dunque, si farà sul serio, per il momento il miglior tempo di giornata è di Polsull’Honda ufficiale in 1.32.466, alle sue spalle il fratello Aleix dell’Aprilia, terzo Brad Binder con la KTM. Andrea Dovizioso, nono, è il migliore degli italiani alle ...

Aleix Espargarò - come già fatto a Sepang - è andato forte, parecchio forte, risultando secondo neidi Mandalika solo al fratello hondista Pol Espargarò . L'Aprilia si sta mostrando davvero moto in crescita e prestante , e il catalano la sta sfruttando al meglio. Tuttavia, a causa di un ...... specialmente al mattino, ha influenzato il lavoro di tutti i piloti, che si sono dovuti scontrare con una situazione non ideale per undi inizio stagione: " Stamattina con l'acqua non sono ...per me' Queste le parole di Dovizioso al termine della prima giornata di test a Mandalika, chiusa ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti MotoGp Yamaha WithU, la nuovo moto di Dovizioso e Binder Il nuovo ...Il centauro catalano: "Per la prima volta ho sentito qualcosa di speciale". Il centauro della Honda Marc Marquez ha promosso la prima giornata di test in Indonesia. Sul tracciato di Mandalika il ...