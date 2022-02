Milan, Xavi vuole a tutti i costi Kessie (Di venerdì 11 febbraio 2022) Calciomercato Milan: perché Xavi vuole a tutti i costi Kessie. Il motivo per cui l’ivoriano è la prima scelta del Barcellona Kessie in estate andrà via dal Milan con ogni probabilità Sulle possibili destinazioni ci sono ancora dubbi, nonostante sia uscita da qualche settimana una voce insistente del Barcellona. Xavi lo vuole a tutti i costi e ne spiega i motivi Marca. Il quotidiano spagnolo spiega come: «Busquets non possa giocare sempre, e comunque a giugno compie 34 anni. Xavi ha ancora fiducia in lui, ma allo stesso tempo sa che c’è bisogno di un sostituto di qualità». Questo oltre alle doti da incursore e ai gol nelle gambe del giocatore. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Calciomercato: perché. Il motivo per cui l’ivoriano è la prima scelta del Barcellonain estate andrà via dalcon ogni probabilità Sulle possibili destinazioni ci sono ancora dubbi, nonostante sia uscita da qualche settimana una voce insistente del Barcellona.loe ne spiega i motivi Marca. Il quotidiano spagnolo spiega come: «Busquets non possa giocare sempre, e comunque a giugno compie 34 anni.ha ancora fiducia in lui, ma allo stesso tempo sa che c’è bisogno di un sostituto di qualità». Questo oltre alle doti da incursore e ai gol nelle gambe del giocatore. L'articolo ...

