“L’Italia riapre” Ma è una balla

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) 00:00 Covid, “Così” titola il Corriere della Sera: è una. E Massimo Gramellini, giuro, riesce a dire che la mascherina ci mancherà. 06:19 Giornata del ricordo, polemica incredibile. Non ci si occupa dei negazionisti, ma di una circolare che accosta la tragedia delle foibe a quella degli ebrei. Che scandalo ci sarebbe? Basta leggere la finta cronaca (le notizie separate dalle opinioni, come direbbero quei cialtroni internet di Newsguard) sulle foibe scritta su Repubblica da Matteo Pucciarelli: “La politica di aggressione del regime fascista ebbe delle responsabilità”. Si dovrebbe vergognare, ma non lo fa. 11:27 Politica, il disegno centrista secondo Stefano Folli. 12:10 Riforma giustizia, polemica sulle “porte girevoli” tra magistrati e politica… 14:52 Caso Report, i fondi neri raccontati da Libero e ...