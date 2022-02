Letizia Ortiz di nuovo in Massimo Dutti. Low cost, con classe (Di venerdì 11 febbraio 2022) Letizia Ortiz sposa ancora la filosofia low cost. Oggi in visita al il Quironsalud Proton Therapy Center, prima struttura di protonterapia in Spagna, la regina ha sfoggiato un abito ultra chic firmato Massimo Dutti, ormai un marchio di riferimento per la royal spagnola, che lo predilige per le occasioni formali. Fantasia floreale, silhouette scivolata e qualche accessorio. Ancora una volta la reale spagnola dimostra che l’eleganza non ha prezzo. Moda low cost: la tendenza che piace alle Royal È un trend diffuso tra le Royal più fashion. La moda low cost è stata sdoganata anche a corte. La vera bravura di Letizia Ortiz, insieme a Kate Middleton e Charlotte Casiraghi, sta nel comporre outfit che non si direbbe mai abbiano un budget ... Leggi su amica (Di venerdì 11 febbraio 2022)sposa ancora la filosofia low. Oggi in visita al il Quironsalud Proton Therapy Center, prima struttura di protonterapia in Spagna, la regina ha sfoggiato un abito ultra chic firmato, ormai un marchio di riferimento per la royal spagnola, che lo predilige per le occasioni formali. Fantasia floreale, silhouette scivolata e qualche accessorio. Ancora una volta la reale spagnola dimostra che l’eleganza non ha prezzo. Moda low: la tendenza che piace alle Royal È un trend diffuso tra le Royal più fashion. La moda lowè stata sdoganata anche a corte. La vera bravura di, insieme a Kate Middleton e Charlotte Casiraghi, sta nel comporre outfit che non si direbbe mai abbiano un budget ...

