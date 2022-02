Lanci spaziali cow-cost, l'idea di Elon Musk per tornare prima sulla Luna e arrivare su Marte (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se tutto andrà secondo i piani SpaceX quest'anno raggiungerà un grande traguardo sulla strada verso Marte. La compagnia di Elon Musk sta infatti sviluppando un razzo gigante noto come Starship SN20 per rendere possibile la colonizzazione del Pianeta rosso e una serie di altre ambiziose imprese di esplorazione. Ad oggi i prototipi dell'astronave hanno effettuato solo una manciata di salti a bassa quota dalla superficie terrestre, ma il veicolo è pronto a guadagnare l'orbita in un futuro relativamente prossimo. “Sono molto fiducioso a proposito di questo progetto, al punto che sono convinto che arriveremo a porre lo Starship in orbita quest'anno”, ha detto Musk giovedì 10 febbraio durante un collegamento in streaming dalla base di SpaceX nel Texas meridionale. (SpaceX) Si tratta di un veicolo ... Leggi su panorama (Di venerdì 11 febbraio 2022) Se tutto andrà secondo i piani SpaceX quest'anno raggiungerà un grande traguardostrada verso. La compagnia dista infatti sviluppando un razzo gigante noto come Starship SN20 per rendere possibile la colonizzazione del Pianeta rosso e una serie di altre ambiziose imprese di esplorazione. Ad oggi i prototipi dell'astronave hanno effettuato solo una manciata di salti a bassa quota dalla superficie terrestre, ma il veicolo è pronto a guadagnare l'orbita in un futuro relativamente prossimo. “Sono molto fiducioso a proposito di questo progetto, al punto che sono convinto che arriveremo a porre lo Starship in orbita quest'anno”, ha dettogiovedì 10 febbraio durante un collegamento in streaming dalla base di SpaceX nel Texas meridionale. (SpaceX) Si tratta di un veicolo ...

Advertising

GianellaDel : RT @ASI_spazio: Più di 50 lanci per mandare 140 veicoli spaziali in orbita. Sono i numeri che riassumono il nuovo anno da record che si app… - vedanama : RT @ASI_spazio: Più di 50 lanci per mandare 140 veicoli spaziali in orbita. Sono i numeri che riassumono il nuovo anno da record che si app… - MassimoChiaram7 : RT @ASI_spazio: Più di 50 lanci per mandare 140 veicoli spaziali in orbita. Sono i numeri che riassumono il nuovo anno da record che si app… - ASI_spazio : Più di 50 lanci per mandare 140 veicoli spaziali in orbita. Sono i numeri che riassumono il nuovo anno da record ch… - GaetanoBresci9 : RT @andreabettini: I piani di espansione della costellazione satellitare Starlink di SpaceX preoccupano la Nasa: con troppi satelliti in or… -