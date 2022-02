Ita Airways, il ministro Franco: “Avviato processo di ricerca partner. Ci sono soggetti interessati. Tesoro conserverà quota” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Interpellato in conferenza stampa sulla vendita di Ita Airways (ad oggi controllata al 100% dal Tesoro) il ministro dell’Economia Daniele Franco non dice quasi nulla che non si sapesse già. “Abbiamo dei soggetti interessati a questa operazione” afferma Franco senza fare espliciti accenno all’ipotetica offerta della statunitense Delta di cui parla oggi La Repubblica. Non sembra il caso di appassionarsi sul significato dell’uso del plurale. Va detto che Bruxelles ha espresso una chiara preferenza per un partner europeo e che la Commissione Ue è chi autorizza (o nega) l’erogazione di nuovi fondi alla compagnia. Al di là delle voci al momento l’unica proposta ufficialmente sul tavolo è al momento quella di Msc, il gruppo navale della famiglia Aponte, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Interpellato in conferenza stampa sulla vendita di Ita(ad oggi controllata al 100% dal) ildell’Economia Danielenon dice quasi nulla che non si sapesse già. “Abbiamo deia questa operazione” affermasenza fare espliciti accenno all’ipotetica offerta della statunitense Delta di cui parla oggi La Repubblica. Non sembra il caso di appassionarsi sul significato dell’uso del plurale. Va detto che Bruxelles ha espresso una chiara preferenza per uneuropeo e che la Commissione Ue è chi autorizza (o nega) l’erogazione di nuovi fondi alla compagnia. Al di là delle voci al momento l’unica proposta ufficialmente sul tavolo è al momento quella di Msc, il gruppo navale della famiglia Aponte, dove ...

Advertising

Corriere : Ita Airways e l’offerta di Msc e Lufthansa: il governo verso l’ok - ttgitalia : Il Governo ha dato il via libera alla privatizzazione Ita Airways, vendita al via Parte la caccia ai partner | TTG… - News24_it : Ita Airways, il governo dà il via libera alla privatizzazione: in pole c’è Msc - Corriere della Sera - lagenziaviaggi : *** #ItaAirways, via libera di #Draghi alla privatizzazione *** AGGIORNAMENTI IN REAL TIME ?? - LaStampa : Cdm approva la riforma del Csm e della giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli. Cartabia: “Ineludibil… -