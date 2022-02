In Libia Tobruk designa premier Bashagha ma l'Onu riconosce Dbeibah (Di venerdì 11 febbraio 2022) Libia di nuovo ai blocchi di partenza, con un governo a Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite e un secondo esecutivo riconosciuto dal parlamento di Tobruk, nell'Est del Paese. Il portavoce dell'Onu ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022)di nuovo ai blocchi di partenza, con un governo a Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite e un secondo esecutivo riconosciuto dal parlamento di, nell'Est del Paese. Il portavoce dell'Onu ha ...

TgLa7 : Caos in Libia. Il capo del governo di unità nazionale Al Dbeibah, sostenuto dall'Onu, continua a rimanere al suo po… - Carmela_oltre : RT @FocusonafricaIt: Da giorni seguiamo con attenzione la nuova crisi in #Libia. Il Paese si ritrova con 2 premier. Quello appoggiato dall'… - RaCapodistria : Con l'elezione del nuovo Premier da parte del parlamento di Tobruk, il Paese si ritrova con due Primi Ministri - ECFRRoma : ????Cresce la tensione in #Libia dopo la nomina di #Bashagha a Primo ministro da parte della Camera dei rappresentant… - sadape54 : RT @FocusonafricaIt: Da giorni seguiamo con attenzione la nuova crisi in #Libia. Il Paese si ritrova con 2 premier. Quello appoggiato dall'… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Tobruk In Libia Tobruk designa premier Bashagha ma l'Onu riconosce Dbeibah Libia di nuovo ai blocchi di partenza, con un governo a Tripoli sostenuto dalle Nazioni Unite e un secondo esecutivo riconosciuto dal parlamento di Tobruk, nell'Est del Paese. Il portavoce dell'Onu ha ...

Libia di nuovo spaccata in due, Tobruk nomina Bashagha Situazione di caos nel Paese. Il capo del governo di unità nazionale Al Dbeibah, sostenuto dall'Onu come premier, continua a rimanere al suo posto e a lavorare, nonostante sia sfuggito ad un attentato.

In Libia Tobruk designa premier Bashagha ma l'Onu riconosce Dbeibah askanews Ucraina: chi fugge, chi resta La partita è soltanto all’inizio. E ora? Cosa capiterà nella Libia divisa tra il governo di Abdul Hamid Dabeibah a Tripoli e Fathi Bishaga, nominato ieri primo ministro sfidante dal parlamento di ...

Libia nel caos e con due premier Ora la Libia ha nuovamente due premier: da una parte si trova il parlamento insediato a Tobruk, che ha incaricato all’unanimità l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha di formare un nuovo governo.

