Gratta e Vinci, l’amara promessa dopo una vincita pazzesca: “Non voglio…” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ecco quello che è accaduto in proVincia di Treviso. Incredibile ciò che era stato promesso e che non è stato mantenuto dopo una Vincita al Gratta e Vinci. Gratta e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ecco quello che è accaduto in proa di Treviso. Incredibile ciò che era stato promesso e che non è stato mantenutounata ale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lorenzo10469500 : RT @semprelibero73: Stamattina entro in tabaccheria, dove di solito le compro sempre, dove carico il telefono, pago le bollette o compro gr… - Bobbio65M : RT @semprelibero73: Stamattina entro in tabaccheria, dove di solito le compro sempre, dove carico il telefono, pago le bollette o compro gr… - eowyn962010 : RT @semprelibero73: Stamattina entro in tabaccheria, dove di solito le compro sempre, dove carico il telefono, pago le bollette o compro gr… - SoniaLaVera : RT @semprelibero73: Stamattina entro in tabaccheria, dove di solito le compro sempre, dove carico il telefono, pago le bollette o compro gr… - Madmax288818819 : @Margherita8437 @barbarab1974 Assolutamente! ???? Stanno già rinunciando ai Gratta e Vinci su cui prima contavano per… -