DAY 8 – Moioli, è l'ora del riscatto: con Visintin per una medaglia. Goggia, dentro o fuori? (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Italia cerca l'undicesima medaglia. In questo secondo e penultimo sabato delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, la delegazione azzurra può fare meglio dei Giochi di quattro anni fa dove si fermò a quota dieci. Tutti gli occhi sono puntati su Michela Moioli e Omar Visintin che, nella gara mista di snowboardcross, possono sbaragliare la concorrenza. Quasi in contemporanea comincerà la prima prova di discesa libera alla quale prenderà parte Sofia Goggia: tutta l'Italia è con il fiato sospeso. Ecco il programma odierno. IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE Moioli E Visintin, L'ITALIA TIFA PER VOI – Questa notte l'Italia si gioca una medaglia importante. Nello snowboard cross, specialità mista, ...

