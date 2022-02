Covid, Fauci: «Possibile basti booster, l'importante però è non escludere nulla» (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Non lo sappiamo ancora, non abbiamo una risposta». Sono le parole con cui il virologo di fama mondiale e consigliere della Casa Bianca Anthony Fauci si è espresso sulla possibilità che possa essere necessaria una quarta dose di vaccino contro il Covid. Ne ha parlato in un'intervista a La Stampa dell'11 febbraio. Vaccino Covid, basta il booster? «È Possibile - ha evidenziato - che basti il booster. Ma solo monitorando la situazione e studiando l'efficace della risposta del sistema immunitario sul lungo periodo, avremo elementi per decidere». Parole da cui emerge che l'orientamento rispetto all'eventuale necessità di un nuovo richiamo sarà strettamente legato a quelle che saranno le evidenze scientifiche. Quarta dose, c'è ipotesi che serve solo per alcune ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 11 febbraio 2022) «Non lo sappiamo ancora, non abbiamo una risposta». Sono le parole con cui il virologo di fama mondiale e consigliere della Casa Bianca Anthonysi è espresso sulla possibilità che possa essere necessaria una quarta dose di vaccino contro il. Ne ha parlato in un'intervista a La Stampa dell'11 febbraio. Vaccino, basta il? «È- ha evidenziato - cheil. Ma solo monitorando la situazione e studiando l'efficace della risposta del sistema immunitario sul lungo periodo, avremo elementi per decidere». Parole da cui emerge che l'orientamento rispetto all'eventuale necessità di un nuovo richiamo sarà strettamente legato a quelle che saranno le evidenze scientifiche. Quarta dose, c'è ipotesi che serve solo per alcune ...

