Ciao Maschio | sabato 12 febbraio parte la nuova stagione con le Karma B

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il programma TVcondotto da Nunzia De Girolamo è ai nastri dinza. Per la secondala conduttrice compie un’altra scelta rivoluzionaria, portando sulla rete ammiraglia una coppia di drag queen che risponde al nome delleB. Si tratta di duo in drag emblema del genere, pronto a confrontarsi con gli ospiti in una ironica “chiacchierata tra uomini”. In principio fu Drusilla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IrregularSnow : Donna (a me sconosciuta) a bambino quattrenne: 'CIAO ENRICOO ODDIOOO MA CHE CAPELLI LUNGHI HAIII????? MA SEI UN MAS… - telodogratis : Chi sono le Karma B, drag queen che affiancano Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio - jerry_galdieri : @N_DeGirolamo ci ricorda che DOMANI RIPARTE 'CIAO MASCHIO'!!! DIVINA ???????? #CiaoMaschio - marcoz984 : @Jiro1984 Sabato inizia Ciao Maschio. - jerry_galdieri : @N_DeGirolamo e i primi 3 indizi sui primi 3 ospiti della prima puntata della seconda stagione di 'Ciao Maschio'!!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Maschio

Attesa finita per Nunzia De Girolamo , domani in seconda serata torna su Rai Uno. La conduttrice riprenderà dunque a scavare nella vita degli uomini, portando a galla ricordi e curiosità su varie personalità del mondo dello spettacolo. Questa volta però Nunzia De ..."Più che in crisi, secondo me oggi l'uomo è destabilizzato": parola di Nunzia De Girolamo, che all'Adnkronos parla di '', seconda edizione della trasmissione che l'ex ministra e deputato di Forza Italia condurrà da domani in seconda serata su Rai1, un programma che indaga l'animo di tre ospiti maschili. '...Sono molto divertenti". Parola di Nunzia De Girolamo, che dopo il successo della prima stagione di Ciao Maschio, torna alla conduzione della seconda edizione del programma di Rai1. Appuntamento domani ...Torna Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo che accende i riflettori su uomini del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica e scava a fondo nella loro carriera e vita ...