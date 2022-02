Cava de’Tirreni | poliziotto muore in incidente stradale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ undi 33 anni,M.A., in servizio nella città dide’ Tirreni la vittima dell’avvenuto, questa mattina, nella frazione Santa Lucia, in via Arti e Mestieri. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’, avvenuto alle 7,15. Indagini affidate alla polizia.La vittima era in sella ad una moto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.