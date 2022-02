Carcere minorile, i dati dicono che non serve più (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il sesto rapporto biennale di Antigone mostra un quadro interessante: sono solo 316 i giovani reclusi su 13 mila che vengono arrestati. Il sistema giudiziario sembra già avviato a superare la detenzione. Come sostituirla e salvare i sogni dei ragazzi Leggi su repubblica (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il sesto rapporto biennale di Antigone mostra un quadro interessante: sono solo 316 i giovani reclusi su 13 mila che vengono arrestati. Il sistema giudiziario sembra già avviato a superare la detenzione. Come sostituirla e salvare i sogni dei ragazzi

