Bob | Pechino 2022 | i tedeschi Francesco Friedrich e Christoph Hafer dominano la terza e la quarta prova

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono svolte questa mattina le prove tre e quattro del bob a due maschile alle Olimpiadi di, dove è uscito allo scoperto il tedesco, dominatore della stagione, che ha chiuso insieme a Thorsten Margis ladiscesa in 1’00”02, stesso crono di ieri, ma questa volta il migliore di tutti. Appena due centesimi dietro ecco il Canada di Justin Kripps, mentre a completare il podio dellaci ha pensato la Russia di Rostislav Gaitiukevich, distanziata di otto centesimi, con laposizione occupata dalla Lettonia di Oskars ?ibermanis e dalla Romania di Miahi Tentea; sedicesima l’Italia di Patrick Baumgartner. Non partito l’altro tedesco Johannes Lochner, il migliore della seconda run. Nella...

Indubbiamente l'impresa di questi due ragazzi, che alle Olimpiadi invernali di Pechino sono ... Non siamo certo ai livelli di un ipotetico oro della nazionale giamaicana di bob a quattro, ma poco ci ... Si sono svolte questa mattina le prove tre e quattro del bob a due maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022, dove è uscito allo scoperto il tedesco Francesco Friedrich, dominatore della stagione, che ... Si assegnano 7 titoli nella settima giornata dei Giochi di Pechino 2022. Venerdì 11 febbraio tocca ... In programma anche sci di fondo, bob, speed skating, skeleton e salto con gli sci.