Adesso i Koala sono veramente a rischio di estinzione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Erano già in pericolo in Australia prima degli orribili incendi del 2019-20 I Koala Adesso sono ufficialmente una specie in pericolo in alcune parti dell'Australia, con il comitato scientifico nazionale che ha declassato il loro status dal precedente livello di "specie vulnerabile". Non c'è da sorprendersi. Quando il governo australiano ha annunciato che i Koala nel Nuovo Galles del …

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Koala Australia: i koala diventano specie a rischio in tre Stati Gli esperti ritengono che la popolazione dei koala sia precipitata negli ultimi due decenni nell'Australia orientale e adesso la specie si avvia verso l'estinzione. Anche per questo quindi la ...

