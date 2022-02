15 cuccioli si tuffano in una piscina | Video

Leggi su panorama

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Una scena a dir poco adorabile quella deldi oggi: 15siin un'enormee si divertono a giocare tutti insieme. Il loro entusiasmo è contagioso: nuotano, schizzano e sguazzano insieme sotto l'occhio divertito dei loro amici umani. Via TikTok @bubblepuppyplayhouse Guarda tutti idivertenti Cane pigro impedisce al padrone di allenarsi sul tapis roulantDopo una giornata piena, non c'è niente di meglio che fare un ...9 cani posano per una foto di famigliaIl padrone di questa allegra famigliola pelosa ha pensato bene di radunare ...Tre cani ed un gatto posano per la foto di famigliaI momenti belli hanno bisogno di essere immortalati. É quello che ha ...