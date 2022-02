11 febbraio 2012 – Beverly Hills, muore Whitney Houston nella suite di un hotel (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra di vederla nitida l’immagine di Whitney Houston in quella vasca da bagno. È forte e impressa nell’immaginario collettivo – anche se di quella non abbiamo la visione reale – perché è quello il vero ritratto di un’anima troppo fragile soffocata da una vita apparentemente perfetta. Perché a ripercorrerla, quella di The Voice, sembra un’esistenza invidiabile. Una donna bellissima dalla voce eterna, dotata di un grande talento artistico manifestatosi anche attraverso delle innate doti attoriali. E poi il successo, quello che tutti vorrebbero raggiungere, quello di milioni di dischi venduti, di canzoni rimaste nelle top ten per tanto, troppo tempo. E a quei tempi, probabilmente, tutti volevano somigliare a Whitney, ma nessuno si interessava davvero a lei. A quelle fragilità del cuore che hanno camminato fino all’anima, le stesse che ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sembra di vederla nitida l’immagine diin quella vasca da bagno. È forte e impressa nell’immaginario collettivo – anche se di quella non abbiamo la visione reale – perché è quello il vero ritratto di un’anima troppo fragile soffocata da una vita apparentemente perfetta. Perché a ripercorrerla, quella di The Voice, sembra un’esistenza invidiabile. Una donna bellissima dalla voce eterna, dotata di un grande talento artistico manifestatosi anche attraverso delle innate doti attoriali. E poi il successo, quello che tutti vorrebbero raggiungere, quello di milioni di dischi venduti, di canzoni rimaste nelle top ten per tanto, troppo tempo. E a quei tempi, probabilmente, tutti volevano somigliare a, ma nessuno si interessava davvero a lei. A quelle fragilità del cuore che hanno camminato fino all’anima, le stesse che ...

