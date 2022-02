Xenoblade Chronicles 3, in arrivo per Nintendo Switch (Di giovedì 10 febbraio 2022) Xenoblade Chronicles 3 è sicuramente uno degli annunci più interessanti del Nintendo Direct di ieri, scopriamo insieme cosa ci hanno mostrato! Una saga molto amata Durante lo scorso Nintendo Direct ci è stato mostrato il trailer del nuovo capitolo di una delle serie di JRPG più amate: Xenoblade Chronicles 3.Nel video, che vi lascio qui sotto, non viene mostrato chiaramente il gameplay ma si concentra sulla trama di questo nuovo capitolo. Nel gioco vestiremo i panni di Noah e Miyo in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni Keves e Agnus.Sicuramente il titolo di MONOLITHSOFT è uno dei giochi che gli amanti della saga e del genere non possono non stare aspettando con impazienza. Il trailer mostrato ieri durante il Nintendo DirectNon abbiamo ancora una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022)3 è sicuramente uno degli annunci più interessanti delDirect di ieri, scopriamo insieme cosa ci hanno mostrato! Una saga molto amata Durante lo scorsoDirect ci è stato mostrato il trailer del nuovo capitolo di una delle serie di JRPG più amate:3.Nel video, che vi lascio qui sotto, non viene mostrato chiaramente il gameplay ma si concentra sulla trama di questo nuovo capitolo. Nel gioco vestiremo i panni di Noah e Miyo in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni Keves e Agnus.Sicuramente il titolo di MONOLITHSOFT è uno dei giochi che gli amanti della saga e del genere non possono non stare aspettando con impazienza. Il trailer mostrato ieri durante ilDirectNon abbiamo ancora una ...

