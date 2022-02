Strade Telesina e Vitulanese | De Longis Pd | “Procedure da completare al più presto”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Raffaele De, consigliere provinciale e comunale a Benevento per il Partito Democratico: “E’ di grande attualità in questo momento il problema della viabilità provinciale, con particolare riferimento alla strada statale372. Purtroppo, come emerge chiaramente da un recentissimo studio ISTAT sui sinistri stradali avvenuti in Campania, nel 2020 la provincia di Benevento è la prima in regione sia per indice di mortalità che di gravità degli incidenti, un triste primato dovuto in massima parte proprio al pesante contributo proveniente dalla ‘372’. Per fare chiarezza, al netto delle voci giustamente allarmate e dolenti giunte da più parti, va ricordato che i fondi per il raddoppio e l’ammodernamento dell’importantissima arteria (che sostiene ingentissimi carichi di traffico e anche qui le ...