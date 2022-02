Steve Hackett torna in Italia per il tour estivo: le date (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis: le date estive di Seconds out + more Arriva finalmente in Italia il tour mondiale di Steve Hackett, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno spettacolo mozzafiato che Hackett è entusiasta di portare anche in Italia, per cinque imperdibili concerti a luglio 2022. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), il tour fece tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese: 25 luglio Firenze (Piazza ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Arriva finalmente inilmondiale di, leggendario chitarrista dei Genesis: leestive di Seconds out + more Arriva finalmente inilmondiale di, leggendario chitarrista dei Genesis: Seconds out + more, organizzato e prodotto da Musical Box 2.0 Promotion, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Solo Agency Limited. Uno spettacolo mozzafiato cheè entusiasta di portare anche in, per cinque imperdibili concerti a luglio 2022. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre 40.000 persone), ilfece tappa in Nord America, e ora arriva nel nostro paese: 25 luglio Firenze (Piazza ...

