(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!”. A dirlo, a giocatori, staff e collaboratori, è José. Siamo nella pancia di San Siro, pochi minutiladellanei quarti di finale contro. Il portoghese è una furia, non risparmia nessuno. “E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”, dice ancora. I giallorossi hanno visto sfuggire anche un altro obiettivo stagionale. Rimane solo l’Europa League, da raggiungere attraverso il piazzamento in campionato. Cosa non semplice, vista la concorrenza. Il discorso di Mou, riportato dal Corriere dello Sport, si allarga a tutte le sconfitte subite con le grandi: “Voglio sapere perché da due anni ...

Advertising

italiaserait : Roma, la sfuriata di Mourinho dopo la sconfitta con l’Inter - MarziaLoreti : Ci parlate @CorSport della sfuriata che ha avuto anche Sarri ieri sera dopo fine del primo tempo,con la partita chi… - FantaMasterApp : '“Siete gente senza palle, avete paura”: la clamorosa sfuriata di Mourinho' - AndreaPelagatti : La sfuriata di #Mourinho dopo #roma #inter. Tremano gli spogliatoi ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sfuriata

, 7 feb. " Lacontro l'allora capo politico reggente del M5S Vito Crimi, in cui Beppe Grillo, su Facebook, insisteva sul voto per eleggere il collegio direttivo sulla piattaforma Rousseau,...... Giulia D'Urso vs Clarissa Selassiè/ "Aper te? Senza parole" Delia Duran chiude tutti i ... la donna dopo aver accusato l'illusionista di essere finto si è sorbita ladell'uomo (Voto 6). ...rientrati negli spogliatoi i giocatori della Roma hanno assistito ad una vera e propria sfuriata da parte del proprio allenatore. (Viola News) Il nostro mestiere è lavorare con lui tutto il giorno, il ...Ecco le farsi più pesanti: Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, rientrati negli spogliatoi i giocatori della Roma hanno assistito ad una vera e propria sfuriata da parte del proprio ...