Rinnovo Theo Hernandez, fumata bianca attesa a breve (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'agente di Theo Hernandez in giornata a Milano: tutto fatto per il Rinnovo del terzino francese. Si attende l'annuncio Il Milan è pronto ad annunciare ufficialmente il Rinnovo di Theo Hernandez fino al 30 giugno del 2026 (con possibile opzione fino al 2027). In giornata è atteso infatti a Milano l'agente del calciatore. L'ufficialità è prevista per la giornata di domani: Maldini e Massara blindano una delle colonne della squadra di Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

