REPORT: LA RAI DIFENDE SIGFRIDO RANUCCI, LUI DENUNCIA I POLITICI MA QUALCOSA NON VA (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non si contano più i partiti POLITICI che negli anni sono andati contro REPORT tra accuse e denunce ma le rivelazioni degli ultimi giorni sono di una gravità senza precedenti, a tal punto che l'ad Rai Carlo Fuortes è stato ascoltato in Vigilanza e, come prassi vuole, ha ordinato un'inchiesta interna. Da Forza Italia a Italia Viva, si parla di dossieraggi, di minacce di SIGFRIDO RANUCCI contro alcuni POLITICI, chat WhatsApp e tanto altro. Il volto di REPORT, la trasmissione di inchieste di Rai3, risponde punto su punto dalle pagine del Corriere. Il renziano Davide Faraone lo accusa di avergli inviato messaggi di minacce. "L'ho letto. Ma io non ho mai detto né scritto: ti scateno contro le telecamere". RANUCCI sottolinea che a REPORT, a dispetto delle ...

