Per quanto tempo Putin ci terrà in ostaggio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Potrebbe essere lungo, l'assedio diplomatico e militare di Vladimir Putin all'occidente. Continuiamo a leggere di attacchi imminenti, e il dispiegamento di truppe russe alle soglie dell'Ucraina questo dicono: siamo pronti. Ma poi invece i tempi si allungano a tal punto che sorge il dubbio contrario: non è che è lo stesso Putin a volere questo logoramento aggressivo? Il presidente russo sa che le crisi permanenti un po' perdono visibilità – e al buio si ottengono cose che alla luce non sarebbero possibili – e un po' spezzano le alleanze democratiche, che nel lungo periodo tendono a farsi venire dubbi, a perdere lo slancio. I Putinologi sono al lavoro e cercano di decifrare che cosa c'è nella testa dello zar Vladimir, e poiché nessuno lo sa ogni ipotesi diventa plausibile. E forse pure questo fa parte del piano d'assedio di ...

