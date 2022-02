One UI 4.1: le nuove funzioni mostrate in questo video di Samsung (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il colosso di Seul ieri ha presentato tanti nuovi device durante l’evento virtuale Unpacked. I Samsung Galaxy S22 sono stati ufficializzati, come anche i Galaxy Tab S8. I terminali sono dotati di Android 12 e della One UI 4.1, l’ultima interfaccia utente proprietaria del produttore asiatico. La società ha anche rilasciato un video che mette in evidenza tutte le nuove funzioni della One UI 4.1. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’interfaccia utente 4.0 è stata importante, che ha portato tanti cambiamenti significativi. La One UI 4.1 è una versione minore, ma che ricopre pur sempre una certa rilevanza nella gestione generale degli upgrade dell’azienda sudcoreana. Il colosso di Seul normalmente spedisce le sue nuove ammiraglie con un piccolo aggiornamento del software One UI. Ciò consente all’azienda di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il colosso di Seul ieri ha presentato tanti nuovi device durante l’evento virtuale Unpacked. IGalaxy S22 sono stati ufficializzati, come anche i Galaxy Tab S8. I terminali sono dotati di Android 12 e della One UI 4.1, l’ultima interfaccia utente proprietaria del produttore asiatico. La società ha anche rilasciato unche mette in evidenza tutte ledella One UI 4.1. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’interfaccia utente 4.0 è stata importante, che ha portato tanti cambiamenti significativi. La One UI 4.1 è una versione minore, ma che ricopre pur sempre una certa rilevanza nella gestione generale degli upgrade dell’azienda sudcoreana. Il colosso di Seul normalmente spedisce le sueammiraglie con un piccolo aggiornamento del software One UI. Ciò consente all’azienda di ...

