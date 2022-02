‘Miracolo’ per la bimba irachena malata di cuore: la piccola Nza sarà operata al Monaldi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “sarà operata al Monaldi a spese della Regione Campania la piccola bambina irachena affetta da un difetto cardiaco multiplo. La bambina correva il rischio di morire anche a causa di un semplice pianto. La vicenda è stata portata all’attenzione dell’Azienda ospedaliera dei Colli dall’associazione Stay Human di Pesaro e Medici senza frontiere. Il direttore Di Mauro ha autorizzato l’intervento umanitario che comporta anche il pagamento delle spese per la famiglia per tutto il periodo della permanenza a Napoli. Siamo orgogliosi di questa scelta che condividiamo pienamente. Ogni bambino del mondo va curato e salvato. Questa è la vera umanità” . E’ quanto fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. La bimba ha 9 mesi, ed è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “ala spese della Regione Campania labambinaaffetta da un difetto cardiaco multiplo. La bambina correva il rischio di morire anche a causa di un semplice pianto. La vicenda è stata portata all’attenzione dell’Azienda ospedaliera dei Colli dall’associazione Stay Human di Pesaro e Medici senza frontiere. Il direttore Di Mauro ha autorizzato l’intervento umanitario che comporta anche il pagamento delle spese per la famiglia per tutto il periodo della permanenza a Napoli. Siamo orgogliosi di questa scelta che condividiamo pienamente. Ogni bambino del mondo va curato e salvato. Questa è la vera umanità” . E’ quanto fa sapere il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Laha 9 mesi, ed è ...

