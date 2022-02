Minaccia e insulta? E la Rai lo premia: la sconcertante decisione su Sigfrido Ranucci, il peggio del servizio pubblico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mamma Rai non lascia nessuno a piedi, anzi se può promuove. Così, l'ultimo colpo di scena nella vicenda che ha investito Rai3 e il suo programma d'inchiesta più noto, Report, passa per la promozione del conduttore Sigfrido Ranucci, già vicedirettore di rete, a vicedirettore di genere, che niente ha a che fare con la questione uomo-donna, ma riguarda il passaggio legato alla trasformazione della Rai da reti a generi. I nuovi direttori di genere erano già noti, ieri l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, ha comunicato al consiglio di amministrazione la lista dei vicedirettori di genere in cui compare proprio Ranucci, con un incarico ad personam, per la Direzione approfondimento timonata da Mario Orfeo. Insomma, se qualcuno pensava che, dopo i venti di burrasca che imperversano sulla trasmissione, dai piani alti di viale Mazzini ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Mamma Rai non lascia nessuno a piedi, anzi se può promuove. Così, l'ultimo colpo di scena nella vicenda che ha investito Rai3 e il suo programma d'inchiesta più noto, Report, passa per la promozione del conduttore, già vicedirettore di rete, a vicedirettore di genere, che niente ha a che fare con la questione uomo-donna, ma riguarda il passaggio legato alla trasformazione della Rai da reti a generi. I nuovi direttori di genere erano già noti, ieri l'amministratore delegato, Carlo Fuortes, ha comunicato al consiglio di amministrazione la lista dei vicedirettori di genere in cui compare proprio, con un incarico ad personam, per la Direzione approfondimento timonata da Mario Orfeo. Insomma, se qualcuno pensava che, dopo i venti di burrasca che imperversano sulla trasmissione, dai piani alti di viale Mazzini ...

