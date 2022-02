Miami Beach | Caterina Caselli o Harry Potter? La tv del 10 febbraio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 10su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “DOC – Nelle tue mani 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Fare una scelta” e “Cane blu”. Nel primo, il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, riguarda da vicino anche Enrico, di cui per la prima volta emerge il passato. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra. Nel secondo, tutti i segreti vengono a galla in questo episodio evento. Si torna infatti ai mesi della prima ondata, per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e che sembra aver incrinato per sempre il rapporto tra Carolina e suo padre. Si ripercorre anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo e si va all’origine delle crisi di ...

Ultime Notizie dalla rete

