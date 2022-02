Meteo, le previsioni di venerdì 11 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le previsioni Meteo per la giornata di venerdì 11 febbraio indicano che ci saranno cielo coperto e localmente nebbioso al Nord, tendenzialmente nuvoloso anche al Centro, in particolare dalla sera. Al Sud invece è prevista una giornata soleggiata. In tarda serata l’ingresso dei venti di Bora e Grecale, causerà un peggioramento in Lombardia, Emilia Romagna e Marche e alto Abruzzo (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) Leper la giornata di11indicano che ci saranno cielo coperto e localmente nebbioso al Nord, tendenzialmente nuvoloso anche al Centro, in particolare dalla sera. Al Sud invece è prevista una giornata soleggiata. In tarda serata l’ingresso dei venti di Bora e Grecale, causerà un peggioramento in Lombardia, Emilia Romagna e Marche e alto Abruzzo (LE).

