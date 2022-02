Mascherine, come cambiano le regole da domani e quando invece è obbligatorio indossarle (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da venerdì 11 febbraio cambiano le regole per le Mascherine. Cadrà infatti l’obbligo di indossarle all’aperto, ma occorrerà portarle comunque con sé per l’accesso ai luoghi chiusi. Ecco allora come cambieranno le regole e dove sarà ancora obbligatorio mettere le Mascherine. Addio all’obbligo di Mascherine all’aperto: cosa cambia dall’11 febbraio Le nuove regole saranno attive a partire dall’11 febbraio e dovrebbero accompagnarci fino al 31 marzo, quando è prevista la fine dello stato di emergenza. Secondo il Governo, però, l’obbligo di indossare la mascherina in determinate circostanze non dovrebbe dipendere dallo stato di emergenza bensì dalla situazione epidemiologica. A partire da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da venerdì 11 febbraioleper le. Cadrà infatti l’obbligo diall’aperto, ma occorrerà portarle comunque con sé per l’accesso ai luoghi chiusi. Ecco alloracambieranno lee dove sarà ancoramettere le. Addio all’obbligo diall’aperto: cosa cambia dall’11 febbraio Le nuovesaranno attive a partire dall’11 febbraio e dovrebbero accompagnarci fino al 31 marzo,è prevista la fine dello stato di emergenza. Secondo il Governo, però, l’obbligo di indossare la mascherina in determinate circostanze non dovrebbe dipendere dallo stato di emergenza bensì dalla situazione epidemiologica. A partire da ...

Advertising

VittorioSgarbi : “Questa follia delle mascherine all'aperto rappresenta bene la dimensione lisergica che la vicenda covid ha raggiun… - Venice_Carnival : #CarnevaleVenezia2022 ??Mancano pochi giorni al Carnevale! ?Mestre si è vestita di mascherine colorate e, come per m… - ricpuglisi : Forse l'11 febbraio possiamo concordare sull'esigenza di gettare in aria le mascherine come gesto felice di liberaz… - MarilenaMunaro : RT @Venice_Carnival: #CarnevaleVenezia2022 ??Mancano pochi giorni al Carnevale! ?Mestre si è vestita di mascherine colorate e, come per magi… - Gio19113439 : @arrigoni_paolo Fuffa. Balle. Basta abbassare le accise. Tutto in ritardo. Tutto come la gestione pandemica. Hanno… -