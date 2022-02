iconanews : Ludwig: Furlan chiese perdono a Papa Francesco - Gazzettino : #ludwig, #marco furlan ha chiesto perdono a Papa Bergoglio per i 15 omicidi: la rivelazione del consigliere spiritu… - frontedelblog : La scrittrice Monica Zornetta: “Ludwig? Non potevano essere solo Abel e Furlan” #ludwig - simosimotw : @PBerizzi Peccato che Wolfgang Abel sia morto. Poteva essere il loro frontman Ma c'è ancora Marco Furlan #Ludwig #IoNonDimentico -

Ultime Notizie dalla rete : Ludwig Furlan

Agenzia ANSA

Ha chiesto perdono al Papa, a più di 30 anni dai delitti di preti e omosessuali per cui è stato condannato, Marco, uno dei due componenti del gruppo, che seminò la morte - 15 omicidi - tra il 1977 e il 1984. L'incontro con Papa Bergoglio, che "sapeva chi aveva di fronte", e la richiesta di perdono, ...... piazza della Loggia, le trame nere e Toffaloni, "non può essere liquidato come la follia di due giovani ". L'unico che potrebbe ancora scoprire il velo del mistero è, che lavora come ...(ANSA) - VERONA, 10 FEB - Ha chiesto perdono al Papa, a più di 30 anni dai delitti di preti e omosessuali per cui è stato condannato, Marco Furlan, uno dei due componenti del gruppo Ludwig, che seminò ...Furlan è uno dei due componenti del gruppo Ludwig, che seminò la morte - 15 omicidi - tra il 1977 e il 1984. L'incontro con Papa Bergoglio, che «sapeva chi aveva di fronte», e la richiesta di perdono ...